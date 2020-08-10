Trabzonspor haberleri | Yeni transfer Stiven Plaza'yı Manchester United izliyor!

Trabzonspor’un Real Valladolid’den kadrosuna kattığı Stiven Plaza güçlü fiziği ve cüssesine karşın hareketli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Rakip savunmaları yıpratarak dengesini bozan Ekvadorlu santrfor, sırtı dönük top alabiliyor, hava topu indirebiliyor. İyi top saklayarak, arkadaşlarına servis ediyor.



Son vuruşlar konusunda becerikli olmasının yanında bencil bir forvet de olmayan futbolcu, müsait durumdaki arkadaşlarını da görüyor. Set hücumlarının yanında kendi yarattığı pozisyonlarla da sık sık gol pozisyonuna girebilen Plaza’nın, rakibin hatalarından yararlanarak kaydettiği birçok golü var.



Oyunun savunma yönünde de olan oyuncu top rakibin ayağındayken pres de yapıyor. 21 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibi tarafından geleceğe yatırım olarak transfer edildiğine ve bundan sonra kendisini daha da geliştirmesinin beklendiğine dikkat çekiliyor. Real Valladolid kulübünün sahibi ve başkanı olan Ronaldo, Trabzonspor’un kadrosuna kattığı genç futbolcunun en büyük hayranı.



Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi santrforlarından olan Ronaldo’nun, videolarını izleyip beğendiği oyuncuda büyük potansiyel görmesiyle, kendisini transfer etmek için ülkesi Ekvador’a giderek bu transferi bizzat gerçekleştirmiş olması dikkat çekiyor. Son dönemde zaman zaman yaşadığı sakatlık sıkıntılarının, Valladolid’de yıldızının epey parlaması beklenen genç forvete ket vuran en önemli etmen olduğu öğrenildi. Plaza, 1.5 sezonda sakatlık nedeniyle tam 26 karşılaşma kaçırdı.

Ronaldo’nun çok beğendiği ve transferini bizzat gerçekleştirdiği bir futbolcu olan Plaza, pandemi sürecinde ülkesi Ekvador’da mahsur kaldı. Ancak mayıs ortasında insani yardım uçağıyla İspanya’ya dönebildi.

Gol kralı oldu ManU’yu büyüledi

Stiven Plaza’nın asıl vitrine çıktığı yer, 2018’de Uruguay ev sahipliğindeki U20 Libertadores Kupası oldu. Gol kralı olarak tamamladığı turnuvada Manchester United scoutları tarafından izlenen ve çok beğenilen futbolcuyla halihazırda ilgilenen birçok kulüp bulunuyordu. Fransa’nın Dijon, Romanya’nın Dinamo Bükreş ve Meksika’nın Santos Laguna kulüpleri oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraş verirken, Trabzonspor transferde mutlu sona ulaştı.

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