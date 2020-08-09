Trabzonspor haberleri | Yeni transfer Trondsen, Sörloth’un arkadaşı!

Süper Lig’de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan ve 10 yıl aradan sonra Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor, yeni sezon transferleri için düğmeye bastı.



Sörloth’un arkadaşı

Bordo-mavili kulüp dün iki transferi birden açıkladı. Karadeniz temsilcisi, İsveç’in Rosenborg takımında forma giyen Anders Trondsen’e 4 yıllık imza attırdı. Rosenborg’a 3 taksitte 950 bin euro bonservis ödeyecek olan Trabzonspor, orta sahanın merkezinde ve ön libero oynayan futbolcuya ilk sene 800 bin euro, diğer sezonlar içinse sırasıyla 850, 900 ve 950 bin euro verecek. 25 yaşında futbolcu bu sezon Rosenborg ile 23 maça çıkarken bir gol atıp, 5 de asist yaptı. Sol ayaklı olan 1.83 boyundaki başarılı futbolcu 4 kez de Norveç Mili Takım formasını giydi. Bordo-mavili ekibin golcüsü Alexander Sörloth ile de yakın arkadaş olan futbolcu profesyonel futbol hayatına Stabaek’te başladı. 2015 yılında Sarpsborg’a imza atan Trondsen 2017 yılında ise 1.2 Milyon euro bedelle Rosenborg’a transfer oldu.

Stiven Ricardo Plaza Castillo ise kiralık olarak bordo-mavili ekibe katılacak. 21 yaşındaki Ekvadorlu santrfor, bu sezon Real Valladolid’in ikinci takımında 11 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı, A takımda süre almadı.

Alexander Sørloth Mutfakta!