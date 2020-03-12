Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor hazırlıklara ara vermedi
12.03.2020 - 15:39 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor hazırlıklara ara vermedi

Süper Lig'de dün erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, 15 Mart Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor hazırlıklara ara vermedi

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında ayağına darbe alarak oyuna devam edemeyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yanı sıra sakatlıkları devam eden Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın antrenmana katılmadıkları öğrenildi.

Sörloth'un yarın MR'ı çekilecek

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un durumunun yarın çekilecek MR sonucunda netleşeceği bildirildi.

Bugün yapılan tetkiklerde oyuncunun kemik yapısında olumsuz bir bulguya rastlanmadığı, yarınki MR'ından sonra net açıklama yapılacağı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

Yusuf Günay: 'Coronavirüsle mücadele konusunda bütün önlemleri alıyoruz'
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yukatel Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Yukatel Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Ertuğrul Sağlam: Hiçbir galibiyet ve şampiyonluk insan hayatından önemli değil

Ertuğrul Sağlam: Hiçbir galibiyet ve şampiyonluk insan hayatından önemli değil

Trabzonspor hazırlıklara ara vermedi

Trabzonspor hazırlıklara ara vermedi

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Sıradaki Haber