Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor
14.05.2020 - 15:23 | | Gökmen Şahin TRABZON (İHA) -

Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor

 Trabzonspor, Süper Lig'e verilen korona virüs arası sonrası hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor
ABONE OL

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bordo-mavililer günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımladığı mesajda Beşkitaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ağaoğlu mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin COVID-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor

Formunu korumaya devam ediyor! Parralo Macías...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eczacıbaşı VitrA’dan Ergül’e teşekkür

Eczacıbaşı VitrA’dan Ergül’e teşekkür

Formula 1 pilotu Ricciardo, 2021'de McLaren takımına katılacak

Formula 1 pilotu Ricciardo, 2021'de McLaren takımına katılacak

Fenerbahçe'den Berke Özer kararı!

Fenerbahçe'den Berke Özer kararı!

Futbol hasreti son buluyor

Futbol hasreti son buluyor

Sıradaki Haber