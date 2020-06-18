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18.06.2020 - 07:00 |

Trabzonspor hem sahada hem kasada

Çifte kupaya koşan Trabzonspor, Fenerbahçe’ye adeta futbol dersi verdi. Kadıköy’de 23 yıl sonra kazanan kadro son 2 yılda 4.6 milyon euro maliyetle kurulurken, ezeli rakip sadece Jailson’a 4.5 milyon euro bonservis ödedi.

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CELAL UMUT EREN

Ligde ve kupada yoluna doludizgin ilerleyen Trabzonspor; ezeli rakibi Fenerbahçe’ye tarihi üstünlük sağladı. Kadıköy’den final biletiyle ayrılan bordo-mavili takım 23 yıllık galibiyet hasretini de noktaladı.

Sarı-lacivertli rakibine karşı 3-1’lik galibiyet alan takım son 2 yılda sadece 4.6 milyon euroluk bir maliyetle kuruldu. Tam tersi Fenerbahçe’de 2. goldeki hatasıyla büyük tepki toplayan Jailson ise geçen sezon tek başına 4.5 milyon euroluk bonservisle alındı.

Karadeniz ekibinde hücum hattını oluşturan Caleb Ekuban (1 milyon euro), Alexander Sörloth (750 bin euro) ve Anthony Nwakaeme (1 milyon euro) bedelle kadroya katıldı.

Filip Novak farkı

Satın alma opsiyonu 6 milyon euro olan Sörloth’un kiralama bedelinin sadece 750 bin euroda tutulması dikkat çekti. Norveçli golcü bu sezon 41 resmi maçta 27 gol attı 8 asist yaptı. Sörloth karşısında gölgede kalan Fenerbahçeli Vedat Muriç ise aynı dönemde 3.5 milyon euroya geldi.

Kadıköy’de 2 asist yapan Ekuban’ın yanı sıra Nwakaeme geçen sezon başında 2 milyon euroya gelirken; Fenerbahçe’de şu anda kadroda olmayan Slimani ve Ayew ikilisine aynı günlerde kiralama bedeli olarak toplamda 3 milyon euroya yakın para verilmişti. Yaklaşık 5 yıldır sol bek arayan Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan ve kupada finali perçinleyen golü atan Filip Novak ise 1.5 sezondur ligin en skorer sol beki oldu. Çekyalı sol bekin maliyeti sadece 1.9 milyon euro..

Altyapı farkı

Trabzonspor’da Kadıköy’de 3-1 kazanan kadroda kaleci Uğurcan Çakır, 10 numaralı formayı giyen Abdülkadir Ömür ve orta sahada Obi Mikel’i aratmayan Abdülkadir Parmak altyapıdan yetişti. Ayrıca kupa rövanşının kadrosunda yedeklerde de tam 4 isim altyapıdan çıkan gençlerdi.

Fenerbahçe kadrosundaki altyapı kökenli tek isim ise Ömer Faruk Beyaz oldu. Kaleciler Harun Tekin ve Altay Bayındır’a toplamda 4.2 milyon euro harcayan sarı-lacivertilere karşı 2 sezondur Trabzonspor’un kalesinde altyapıdan yetişen Uğurcan Çakır bulunuyor.

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