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22.07.2020 - 20:39 | |   TRABZON (AA) -

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Bordo-mavili takım, takımdan ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından göreve getirilen Eddie Newton, yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin çalışmada yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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