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24.07.2020 - 11:30 | |   TRABZON (AA) -

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak
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Geçen hafta sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden bordo-mavililer, ikinci sıradaki yerini koruyarak ligi bitirmek istiyor.

Ligin son haftasına 62 puanla ikinci sırada giren bordo-mavililer, 60 puanla üçüncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor önünde ligi bitirmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında kaybetmesi, Demir Grup Sivasspor ise Göztepe deplasmanında kazanması halinde ikinciliği kaybedecek.

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispora konuk olacak

Gol krallığı mücadelesi

Ligde 23 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, 22 gollü Papiss Cisse'nin önünde sezonu gol kralı olarak tamamlaması halinde bordo-mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. oyuncu olacak.

Sörloth, ilk sıradaki yerini koruması halinde Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren bir diğer futbolcu olarak tarihe geçecek.

Norveçli futbolcu ile Trabzonspor, 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkarmış olacak.

Nwakaeme sakat

Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin, Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacağı bildirildi.

Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı son çalışmanın ardından uçakla Kayseri'ye gidecek.

 

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