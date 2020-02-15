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15.02.2020 - 12:04 | | İHA

Trabzonspor iç sahada, Sivasspor dış sahada daha çok atıyor

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Trabzonspor ile DG Sivasspor arasındaki müsabaka iç sahada ve dış sahada çok gol atan takımları karşı karşıya getirecek.

Trabzonspor iç sahada, Sivasspor dış sahada daha çok atıyor

Trabzonspor ile Sivasspor arasında yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşma liderlik yarışını yakından ilgilendiriyor. Hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı müsabakada iç sahada çok atanla, dış sahada çok atan takımları karşı karşıya getirecek.
Süper Lig'in en golcü takımı olan Trabzonspor, attığı 45 golün 29'nu evinde oynadığı maçlarda atarken, 16 golü ise deplasmanda kaydetti. Sivasspor ise 40 golün 21'ini evinde oynadığı maçlarda atarken, 19'nu ise deplasmanda oynadığı maçlarda yaşadı.
Bu sezon 10 deplasman maçına çıkan Sivasspor 19 golle deplasmanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Trabzonspor iç sahada oynadığı 11 müsabakada 29 kez gol sevinci yaşadı.

Golcüler sahne alacak

Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile 16 gole sahip olan Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, cezasının kalkmasıyla Sivasspor maçında forma giyebilecek. Trabzonspor'da 16 golle takımın en golcü ismi olan Sörloth, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en önemli kozlarından biri olacak. 9 golle Sivasspor'un en skorer oyuncusu olan ve bir dönemde Trabzonspor forması giyen Mustapha Yatabare ise Sivas'ın gol yollarındaki en önemli ismi olacak.

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Trabzonspor'da hedef liderlik

Trabzonspor'un muhtemel kadrosu

Trabzonspor'un karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Guilherme, Badou Ndiaye, Nwakaeme ve Sörloth şeklinde çıkması bekleniyor.

Trabzonspor iç sahada, Sivasspor dış sahada daha çok atıyor

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