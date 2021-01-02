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02.01.2021 - 16:49 | | TRABZON,(DHA)

Trabzonspor, İstanbul’a gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 16’ncı haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti.

Trabzonspor, İstanbul’a gitti
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra havalimanına gelerek saat 15.45’te özel uçakla İstanbul’a hareket etti.

Trabzonspor’un Fatih Karagümrük maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Edgar Ie, Campi, Hüseyin, Pereira, Serkan, Faruk Can, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djnaniny ve Afobe olmak üzere toplam 22 oyuncu yer aldı.
Bordo-mavililer, yarın saat 16.00’da Vodafone Park Stadı’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Trabzonspor, İstanbul’a gitti


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