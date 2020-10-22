Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
22.10.2020 - 11:20 | | AA

Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak

Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında deplasmanda oynadığı lig maçlarındaki galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
ABONE OL

Süper Lig'de ilk 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan toplayan Karadeniz ekibini, hafta sonunda zorlu bir karşılaşma bekliyor.

Sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, ardından rakibiyle dış sahada oynadığı 23 lig maçından da 3 puan çıkaramadı. Bu maçlardan 12'sini kaybeden Trabzonspor, 11'inden ise beraberlikle ayrıldı.

- Kupada kazandı

Rakibine karşı ligde uzun zamandır dış sahada kazanamayan bordo-mavililer, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişti.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi İstanbul'da oynanan rövanş maçında Sörloth (2) ve Novak'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek finale yükselen taraf olmuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer! Resmen açıkladı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
'Sağır sultan duydu! Serdar Aziz...'

Trabzonspor, Kadıköyde galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak

Trabzonsporlu futbolculardan "Nefes Nefese Futbol"

    Celta Vigo idmanında Emre Mor ve Okay Yokuşlu arasında eğlenceli anlar...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ahmet Nur Çebi: "Aboubakar kuantum fiziği okumuş"
      Ahmet Nur Çebi: "Aboubakar kuantum fiziği okumuş"
    2. Galatasaray'da gelen gideni arattı!
      Galatasaray'da gelen gideni arattı!
    3. Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. gol peşinde
      Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. gol peşinde
    4. Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da!
      Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da!
    5. Villarreal - Sivasspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
      Villarreal - Sivasspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Celtic - Milan maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Celtic - Milan maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında

    Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında

    Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor

    Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor

    New Orleans Pelicans'ta başantrenörlüğe Stan Van Gundy getirildi

    New Orleans Pelicans'ta başantrenörlüğe Stan Van Gundy getirildi

    Sıradaki Haber