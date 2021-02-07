Trabzonspor kafilesi, Malatya'da

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya geldi.

Özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafiledeki teknik direktör Abdullah Avcı'ya bazı taraftarlar çiçek verdi.

Takım otobüsüne binen bordo-mavili kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.