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29.10.2020 - 18:14 |

Trabzonspor KasÄ±mpaÅŸa öncesi kampa girdi!

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de KasÄ±mpaÅŸa ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Trabzonspor KasÄ±mpaÅŸa öncesi kampa girdi!
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Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

Bordo-mavililer, teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde, basÄ±na kapalÄ± bir antrenman gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

AntrenmanÄ±n ardÄ±ndan takÄ±m, kampa girerek maÃ§ saatini beklemeye baÅŸladÄ±.Â 

Ã–te yandan teknik ekip ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± nedeniyle TÃ¼rk bayraÄŸÄ± aÃ§arak, poz verdi.

Trabzonspor KasÄ±mpaÅŸa Ã¶ncesi kampa girdi

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