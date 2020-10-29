Trabzonspor KasÄ±mpaÅŸa Ã¶ncesi kampa girdi

29.10.2020 - 18:14 |
Trabzonspor KasÄ±mpaÅŸa öncesi kampa girdi!
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de KasÄ±mpaÅŸa ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
Bordo-mavililer, teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde, basÄ±na kapalÄ± bir antrenman gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
AntrenmanÄ±n ardÄ±ndan takÄ±m, kampa girerek maÃ§ saatini beklemeye baÅŸladÄ±.Â
Ã–te yandan teknik ekip ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± nedeniyle TÃ¼rk bayraÄŸÄ± aÃ§arak, poz verdi.
Flavio Medeiros'un Ã–zel AÃ§Ä±klamalarÄ±