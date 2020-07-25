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25.07.2020 - 07:00 |

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında!

Süper Lig’de bugün perdeyi kapatacak olan Trabzonspor, 29 Temmuz’da Alanyaspor ile oynayacağı finalin provasını yapacak

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında!
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Hüseyin Çimşir döneminin kapanmasının ardından antrenör Eddie Newton ile ilk maçına çıkacak olan bordo-mavililer, hem lig ikinciliği için savaşacak hem de çarşamba günkü Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde yeni taktikleri uygulamaya çalışacak.

Şampiyonluğu kaybettikten sonra tüm dikkatini Alanyaspor ile 29 Temmuz’da oynayacağı kupa finaline çeviren Trabzonspor, bu zorlu maçın son provasını Kayseri deplasmanında yapacak. Sahaya öncelikle lig ikinciliği çıkan bordo-mavililer, antrenör Eddie Newton’ın taktiklerini de deneyecek.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen yardımcı antrenör Eddie Newton da Kayserispor maçında ilk sınavını verecek.

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında


Kader günü
Ligi ikinci bitirme noktasında karşılaşmanın önem taşıması nedeniyle Newton’ın ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Karadeniz ekibinde en önemli eksik ise sakat Nwakaeme olacak. Nijeryalı futbolcunun yerine sahada Guilherme’nin olması bekleniyor.
Öte yandan takımın Norveçli forveti Sörloth’un kaderi de bugün belli olacak. Süper Lig’de 23 kez rakip ağları havalandıran ve gol krallığı yarışında Alanyaspor’lu Cisse’nin bir basamak önünde bulunan bordo-mavili futbolcu, Kayserispor maçında da gol arayacak.
Son maçlarda herhangi bir sürpriz yaşanmazsa Sörloth, Trabzonspor’un 5. gol kralı olacak.

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında

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