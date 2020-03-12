Trabzonspor kazandı, zirve karıştı!

Süper Lig'de Trabzonspor erteleme maçında BtcTurk Malatyaspor'u rakip sahada 3-1 mağlup etti. Bordo-mavili takım, bu sonuçla puanını 52'ye yükseltti ve artı 6 averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Bitime 9 hafta kala Trabzonspor ve Başakşehir 52'şer puanı bulunuyor. İki takım pazar günü liderlik için sahaya çıkacak. 49 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray ise pazar günü derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor'un 49 puanı bulunuyor. Yiğido 26. haftada puan cetvelinde üzerinde yer alan takımların hata yapmasını bekleyecek.

İşte puan cetveli: