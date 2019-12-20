Trabzonspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Altay karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma çalışması yaparken, diğer oyuncular ise telafi çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, 22 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.