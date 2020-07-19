Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Trabzonspor Konyaspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alan maçın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerini haberimizin içinde bulabilirsiniz...



TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor Konyaspor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak...



İLK 11'LER



Trabzonspor : (Muhtemel) Ugurcan, Campi, Da Costa, Pereira, Novak, Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Omur, Sorloth.



Konyaspor : Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic

Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor

İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Trabzonspor'un galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz temsilcisi söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'in ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

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