18.01.2021 - 23:09 | | AA
Trabzonspor, Konyaspor'a hazır!
Trabzonspor, yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından futbolcular kampa girdi.
Bordo-mavili takım, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.