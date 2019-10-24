Trabzonspor - Krasnodar maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

TRABZONSPOR - KRASNODAR

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C Grubu’ndaki üçüncü maçında Krasnodar ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimizin kritik mücadelesine her zaman olduğu gibi Misli.com’dan canlı bahis yapabileceksiniz.

Sıkıntılı bir Eylül ayı geçiren Trabzonspor özellikle formda isimlerinin sakatlanmasıyla kötü sonuçlar almıştı. Ancak ligde üç maçlık galibiyet serisiyle yeniden çıkışa geçen Bordo-mavililer şimdi bu performansı Avrupa Ligi’ne de taşımak istiyor. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan temsilcimiz son maçında konuk ettiği Basel ile şanssız şekilde berabere kalmıştı. Yine de ilk 2 şansları devam ediyor ve bunun bilincinde olarak sahaya çıkacaklar. Fırtına’da Ekuban, Abdülkadir Ömür, Onazi ve Obi Mikel’in sakatlığı bulunuyor. Özellikle Ekuban ve Abdülkadir’in eksikliği Ünal Karaman’ı epey zorlamıştı ancak Sörloth, Sosa ve Nwakaeme üçlüsünün skorerliği Trabzonspor’un zor zamanlarda elini rahatlattı. Yine formunu bulmaya başlayan Sturridge de temsilcimizin en önemli kozlarından biri olacak.

Krasnodar’ın grupta henüz puanı yok. 5-0’lık Basel yenilgisi sonrası Getafe’ye de 2-1 kaybettiler. Bu sebeple iki taraf için de maç çok önem taşıyor. Cabella, Gazinsky, Claesson ve Sinitsyn rakibin eksik oyuncuları, Wanderson ve Skopintsev düzeldiler, görev alma ihtimalleri var.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Trabzonspor bu sezon çıktığı 14 resmi karşılaşmanın 12’sinde gol attı.

Trabzonspor bu sezon çıktığı 14 resmi karşılaşmanın tümünde gol yedi.

Trabzonspor’un Avrupa Ligi’nde çıktığı 6 maçın tümünün ilk yarısında gol atıldı.

Trabzonspor’un Avrupa Ligi’nde çıktığı bu 6 karşılaşmanın 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %50’si temsilcimiz Trabzonspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com üyelerinin %16’sı 1.5 gol üstü, %11’i ise 2.5 gol üstünden yana tercihte bulunuyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKAY TOKGÖZ’ÜN TERCİHİ

Temsilcimiz Trabzonspor için oldukça kritik bir maç. Basel maçında son anlarda gelen konuk ekip golü moralleri bozmuştu ama Sturridge, Sörloth ve Nwakaeme’nin formu dikkat çekiyor. Yüksek oranı da dikkate alarak ben bu karşılaşmada bordo mavili temsilcimizin kazanacağını düşünüyorum. Önerim : MS:1