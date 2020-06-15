Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu, ÅŸehit ailesini ziyaret etti

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu, SÃ¼leyman Åžah Operasyonu'nda ÅŸehit olan astsubay baÅŸÃ§avuÅŸ Halit AvcÄ±'nÄ±n ailesine ziyarette bulundu.Â

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, MaÃ§ka ilÃ§esine baÄŸlÄ± HamsikÃ¶y'de bulunan ÅŸehit Halit AvcÄ±'nÄ±n babasÄ± Mustafa ve annesi Fatma AvcÄ±'yÄ± ziyaret eden Ahmet AÄŸaoÄŸlu aile ile bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

Åžehit Halit AvcÄ±'nÄ±n adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu formayÄ± aileye hediye eden AÄŸaoÄŸlu, "EÄŸer ki bu sene ÅŸampiyon olursak buna sadece bizler deÄŸil, Trabzonspor uÄŸruna hayatÄ±nÄ± kaybedenler ve Halit kardeÅŸimiz gibi kalbinin en gÃ¼zel yerinde bordo-mavili sevdayÄ± taÅŸÄ±yan ÅŸehitlerimiz de sevinecek. Ä°nÅŸallah mutlu sona ulaÅŸÄ±rÄ±z. Sizden ricam bu formayÄ± 27 Temmuz gecesi giyin. Ã‡ok daha anlamlÄ± olur." ifadelerini kullandÄ±.Â

Anne Fatma AvcÄ± ise oÄŸlunun Trabzonspor'un ÅŸampiyon olmasÄ±nÄ± Ã§ok istediÄŸini aktararak, "OÄŸlum Trabzonsporâ€™un ÅŸampiyonluÄŸunu Ã§ok istiyordu. KeÅŸke o da bu sene takÄ±mÄ± izleyebilseydi. OÄŸlum iÃ§in her gÃ¼n Trabzonspor maÃ§larÄ±nÄ± takip ediyorum. Ä°nÅŸallah bu sene ÅŸampiyon oluruz. Hem beni hem de oÄŸlumu Ã§ok sevindirirsiniz." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.