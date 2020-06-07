Trabzonspor kulÃ¼bÃ¼ yemekte buluÅŸtu

Trabzonspor'da KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu, futbolcular ve aileleri, kulÃ¼bÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi yemek organizasyonunda bir araya geldi.Â

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yemek organizasyonu, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde akÅŸam antrenmanÄ± Ã¶ncesinde dÃ¼zenlendi.Â

Organizasyonda KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu, teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir, yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rler, takÄ±m personeli ve futbolcular ile aileleri hoÅŸÃ§a vakit geÃ§irdi.

HazÄ±rlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda 12 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ deplasmanda GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re futbolcular, teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan ayak tenisi oynadÄ±.Â

Bordo-mavililer, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± idmanla sÃ¼rdÃ¼recek.

Trabzonspor SÃ¼per Lig Ä°Ã§in GÃ¼n SayÄ±yor

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