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HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor
11.02.2020 - 15:10 |

Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 5-0ın rövanşında perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, turu geçmesi durumunda 6 sezon aradan sonra kupada yarı finali görecek.

Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi hedefliyor. 5'inci turda Altay'ı, son 16 turunda ise Yukatel Denizlispor'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran bordo-mavililer, bu turda sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmayı da 5-0 gibi farklı bir skorla kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Trabzonspor, 13 Şubatta Erzurum'da oynanacak karşılaşmada turu geçmesi durumunda ise 6 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıracak.

EN SON 2012-13'DE FİNAL OYNAMIŞTI

Trabzonspor, 2012-13 sezonundan bu yana kupada yarı finali göremiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda finalde Ziraat Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'ye kaptıran bordo-mavililer, 2013-14 sezonunda 4'üncü turda, 2014-15 sezonunda son 16 turunda, 2015-16 sezonunda son 16 turunda, 2016-17 sezonunda grup aşamasında, 2017-18 sezonunda son 16 turunda, 2018-19 sezonunda ise çeyrek finalde kupaya veda etmişti.

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YOLCULUK YARIN

Bu arada Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi için yarın karayoluyla kulübe ait otobüs ile Erzurum'a hareket edecek ve burada maç öncesi kampa girecek.

Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor

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