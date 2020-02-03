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03.02.2020 - 10:48 | | AA

Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bordo-mavililer, ilk maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

Bordo-mavililerin karşılaşmaya Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

 

 Bir sezon sonra karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 sezon sonra tekrar kupada karşılaşacak.

İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

 

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