Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve Ziraat Türkiye Kupasında da yoluna devam eden bordo-mavililer, yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçeyi konuk edecek. Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbulda oynanacak rövanş mücadelesi öncesi bu maçı kazanmayı ve tur için avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumunda saat 20.30da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonsporda bu maç öncesi Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereiranın sakatlıkları devam ediyor. Sturridgenin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Mikel de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında tribünde oturan teknik direktör Hüseyin Çimşir ise Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alacak. Çimşirin, son oynanan Çaykur Rizespor maçının 11inde değişikliklere giderek savunmada Hüseyinin yerine cezasını tamamlayan Campiye, cezalı Mikelin yerine orta sahada Abdulkadir Parmaka, Guilhermenin yerine de hücum hattında Nwakaemeye forma vermesi bekleniyor.

KUPADA 13ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupasında 13üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 12 maçta Trabzonsporun 6, Fenerbahçenin 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan - Kamil Ahmet, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

SAKAT: Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf, Pereira (Sturridge belirsiz)

CEZALI: Mikel