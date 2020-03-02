Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi konuk ediyor
02.03.2020 - 10:08 | | DHA

Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçeyi ağırlayacak olan Trabzonspor, taraftarının da desteği ile rövanş karşılaşması için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve Ziraat Türkiye Kupasında da yoluna devam eden bordo-mavililer, yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçeyi konuk edecek. Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbulda oynanacak rövanş mücadelesi öncesi bu maçı kazanmayı ve tur için avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumunda saat 20.30da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonsporda bu maç öncesi Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereiranın sakatlıkları devam ediyor. Sturridgenin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Mikel de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında tribünde oturan teknik direktör Hüseyin Çimşir ise Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alacak. Çimşirin, son oynanan Çaykur Rizespor maçının 11inde değişikliklere giderek savunmada Hüseyinin yerine cezasını tamamlayan Campiye, cezalı Mikelin yerine orta sahada Abdulkadir Parmaka, Guilhermenin yerine de hücum hattında Nwakaemeye forma vermesi bekleniyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayırdı!

KUPADA 13ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupasında 13üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 12 maçta Trabzonsporun 6, Fenerbahçenin 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan - Kamil Ahmet, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

SAKAT: Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf, Pereira (Sturridge belirsiz)

CEZALI: Mikel

Trabzonspor, kupada Fenerbahçeyi konuk ediyor

Ömer Toprak: 'Kendimizi ligde kalma mücadelesinde bulduk'
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursaspor Başkanı Mestan'dan hakem tepkisi

Bursaspor Başkanı Mestan'dan hakem tepkisi

Fenerbahçe'den Ersun Yanal'lı idman bilgilendirmesi

Fenerbahçe'den Ersun Yanal'lı idman bilgilendirmesi

MotoGP Tayland Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

MotoGP Tayland Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

Kevin-Prince Boateng: 2 yıldır Beşiktaş'la görüşüyordum

Kevin-Prince Boateng: 2 yıldır Beşiktaş'la görüşüyordum

Sıradaki Haber