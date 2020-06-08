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08.06.2020 - 22:58 |

Trabzonspor lige hazÄ±rlanÄ±yor!

Trabzonspor, GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â

Trabzonspor lige hazÄ±rlanÄ±yor!
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Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda 12 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ deplasmanda GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â 

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, hÄ±z ve dayanÄ±klÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Bordo-mavililer, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± idmanla sÃ¼rdÃ¼recek.

Trabzonspor lige hazÄ±rlanÄ±yor

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