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16.02.2021 - 22:02 |

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 çalışmaları yaptı ve geniş alan oyunları oynadılar.

Antrenman, şut çalışmasının ardından sona erdi. 

Takım, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

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