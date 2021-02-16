16.02.2021 - 22:02 |
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 çalışmaları yaptı ve geniş alan oyunları oynadılar.
Antrenman, şut çalışmasının ardından sona erdi.
Takım, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.