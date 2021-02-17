Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı.

Antrenman, dar alan oyunları ve çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.