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17.02.2021 - 14:31 | | AA

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı.

Antrenman, dar alan oyunları ve çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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