15.03.2020 - 14:40 |
Trabzonspor-Medipol Başakşehir(CANLI)
Süper Lig'in 26. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı sürüyor... 52 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, aynı puana sahip en yakın takipçisi Başakşehir'le kozlarını paylaşıyor.
Corona virüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanan ve 16.00'da başlayan maçın hakemi Fırat Aydınus...
TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR: 0-0(İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba
Başakşehir'li Visca'nın hikayesi...