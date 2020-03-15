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15.03.2020 - 14:40 |

Trabzonspor-Medipol Başakşehir(CANLI)

Süper Lig'in 26. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor-Medipol Başakşehir(CANLI)

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı sürüyor... 52 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, aynı puana sahip en yakın takipçisi Başakşehir'le kozlarını paylaşıyor.

Corona virüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanan ve 16.00'da başlayan maçın hakemi Fırat Aydınus...

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR: 0-0(İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba

Trabzonspor-Medipol Başakşehir(CANLI)

Başakşehir'li Visca'nın hikayesi...

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