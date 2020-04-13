Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor pozisyon değerlendirmede ilk sırada
13.04.2020 - 12:02 | | İHA

Trabzonspor pozisyon değerlendirmede ilk sırada

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Trabzonspor, oynadığı 26 maçta girdiği pozisyonları golle sonuçlandıran takımlar sıralamasında da ilk sırada yer aldı. Bordo-mavililer, 195 gol vuruşunun 59'unda rakip ağları sarsmayı başardı.

Trabzonspor pozisyon değerlendirmede ilk sırada

Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 26 maçta girdiği pozisyonları en çok değerlendiren takımların başında geldi. Bordo-mavili takımı Medipol Başakşehir ve DG Sivasspor takip etti. Trabzonspor, 195 gol atışının 59'nda fileleri havalandırmayı başarırken, yüzde 30.3 ortalama elde etti. Bordo-mavililerin yakın takipçisi Başakşehir ise 212 gol pozisyonundan 50'sini gole çevirirken, bu alanda yüzde 23.6 ortalama yakaladı. Sivasspor ise 232 gol vuruşu yapıp 47'sinden sonuç aldı ve yüzde 20.3 ortalama yaptı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş geriden takip etti

Fenerbahçe 266 gol vuruşundan 46'sını sonuçlandırarak yüzde 17.3 ortalama elde etti. Galatasaray 251 pozisyondan 44'nü gole çevirerek yüzde 17 ortalama yakaladı. Beşiktaş ise 266 gol atışının 40'ını gole çevirdi. Sarı-kırmızılıların bu alandaki ortalaması da yüzde 15.

Trabzonspor pozisyon değerlendirmede ilk sırada

    Andri Ragettli bu kez başardı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe taraftarından Garry Rodrigues'e büyük tepki!

    Fenerbahçe taraftarından Garry Rodrigues'e büyük tepki!  

    Bach'tan olimpiyat açıklaması! '2021'in ötesine ertelenmeyecek'

    Bach'tan olimpiyat açıklaması! '2021'in ötesine ertelenmeyecek'

    Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

    Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

    Luyindama'ya Premier Lig'den iki talip!

    Luyindama'ya Premier Lig'den iki talip!

    Sıradaki Haber