Trabzonspor salonda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

21.08.2020 - 20:10 | | AA
Trabzonspor salonda çalÄ±ÅŸtÄ±!
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Ã§ift antrenmanla devam etti.Â
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Ã§ift antrenmanla devam etti.Â
Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanÄ±nda futbolcular, dayanÄ±klÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±.Â
Futbolcular, salonda gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¼nÃ¼n ikinci antrenmanÄ±nda ise kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
Trabzonspor, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n sÃ¼rdÃ¼recek.
Trabzonspor Yeni Sezon FormasÄ±nÄ± TanÄ±ttÄ±