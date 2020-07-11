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11.07.2020 - 07:00 |

Trabzonspor şanssızlığına yanıyor! Yenilmedi ama...

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyenTrabzonspor şanssızlığına yanıyor. Hiç yenilmese de beraberlikle nedeniyle 12 puan yitiren Karadeniz ekibi, bilhassa seyircisiz maçlar nedeniyle

Trabzonspor şanssızlığına yanıyor! Yenilmedi ama...
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CELAL UMUT EREN

Hiç kaybetmedi
Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen ancak son 3 haftaya 4 puan geride giren Trabzonspor’da beraberliklerin üzüntüsü yaşanıyor. Hüseyin Çimşir yönetiminde sezonun ikinci yarısında 19 resmi maçta hiç kaybetmeyen, ligde de 14 maçta 6 beraberlik, 8 galibiyet alan bordo-mavililer, şanssızlığına yanıyor. Hiç yenilmese de beraberlikle nedeniyle 12 puan yitiren Karadeniz ekibi, bilhassa seyircisiz maçlar nedeniyle zorlandı.

5’inde öne geçti
Bordo-mavililer ligin ikinci yarısındaki 6 beraberliğin 5’inde öne geçen taraftı. Bu 6 beraberlik 4’ü de pandemi süreci nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmalarda geldi. Hiç yenilgi almadan bir anda 4 puan geriye düşen Trabzonspor; Fenerbahçe ve Galatasaray gibi rakiplerini yenip, Başakşehir ile Beşiktaş’a da kaybetmedi. Hüseyin Çimşir ve öğrencileri buna karşın liderlikten uzaklaşmanın üzüntüsünü yaşıyor. 

Trabzonspor şanssızlığına yanıyor Yenilmedi ama...

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