Trabzonspor şanssızlığına yanıyor! Yenilmedi ama...
Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyenTrabzonspor şanssızlığına yanıyor. Hiç yenilmese de beraberlikle nedeniyle 12 puan yitiren Karadeniz ekibi, bilhassa seyircisiz maçlar nedeniyle
CELAL UMUT EREN
Hiç kaybetmedi
Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen ancak son 3 haftaya 4 puan geride giren Trabzonspor’da beraberliklerin üzüntüsü yaşanıyor. Hüseyin Çimşir yönetiminde sezonun ikinci yarısında 19 resmi maçta hiç kaybetmeyen, ligde de 14 maçta 6 beraberlik, 8 galibiyet alan bordo-mavililer, şanssızlığına yanıyor. Hiç yenilmese de beraberlikle nedeniyle 12 puan yitiren Karadeniz ekibi, bilhassa seyircisiz maçlar nedeniyle zorlandı.
5’inde öne geçti
Bordo-mavililer ligin ikinci yarısındaki 6 beraberliğin 5’inde öne geçen taraftı. Bu 6 beraberlik 4’ü de pandemi süreci nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmalarda geldi. Hiç yenilgi almadan bir anda 4 puan geriye düşen Trabzonspor; Fenerbahçe ve Galatasaray gibi rakiplerini yenip, Başakşehir ile Beşiktaş’a da kaybetmedi. Hüseyin Çimşir ve öğrencileri buna karşın liderlikten uzaklaşmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Michel Platini'den Atalanta'ya İki Gol