Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
02.12.2020 - 14:13 | | Gökmen Şahin - Ozan Köse TRABZON (İHA) -

Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür, sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, dar alan oyunları yapan bordo-mavili futbolcular, son bölümde çift kale maç oynadı.
Trabzonspor, arın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Red Bull Leipzig, son idmanını Fatih Terim Stadı'nda yaptı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig 12-15. hafta programları açıklandı
    Süper Lig 12-15. hafta programları açıklandı
  2. Erteleme maçının tarihi 15 Aralık'ta
    Erteleme maçının tarihi 15 Aralık'ta
  3. Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
    Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
  4. F.Bahçe'de sakatlık şoku!
    F.Bahçe'de sakatlık şoku!
  5. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sakaryasor'da maça çıkacak oyuncu kalmadı

Sakaryasor'da maça çıkacak oyuncu kalmadı

Son dakika - İşte Süper Lig'de 11. hafta hakemleri

Son dakika - İşte Süper Lig'de 11. hafta hakemleri

Son dakika - Leipzig rötarlı geldi! Pasaport krizi...

Son dakika - Leipzig rötarlı geldi! Pasaport krizi...

Son Dakika | Rıza Çalımbay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son Dakika | Rıza Çalımbay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet