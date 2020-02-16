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16.02.2020 - 14:52 |

Trabzonspor-Sivasspor maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor-Sivasspor maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayacak bu kritik maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Bir maç eksiğiyle 41 puanla 3. sırada Trabzonspor bu maçı kazandığı takdirde 9 yıl sonra Süper Lig'de bir haftayı lider kapatacak.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise galip gelmesi durumunda 45 puana yükselip liderliğini sürdürecek.

TRABZONSPOR-SİVASSPOR: 0-0(MAÇ HENÜZ BAŞLAMADI)

İŞTE İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Trabzonspor-Sivasspor maçında 11ler belli oldu

 

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