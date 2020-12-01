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01.12.2020 - 16:13 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolculara toparlanma testi yapıldı.

Oyuncuların nabız değişkenlikleri ve alt ekstremite ölçümleri yapıldıktan sonra iki grup halinde mobilizasyon, core çalışması ve genel kuvvet antrenmanı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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