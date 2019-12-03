Trabzonspor, Sturridge'den beklediği verimi alamadı

Trabzonspor, sezon başında transferini gerçekleştirmek için büyük bir uğraş verdiği Daneil Sturridge'den beklediği verimi alamadı. Bunda en büyük etken ise yıldız futbolcunun uzun süredir sakatlıklarla uğraşıyor olması. Karadeniz ekibinin bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplamda oynadığı 22 resmi müsabakada 7 kez forma giyebildi. Üç maçta ilk on birde sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, diğer maçlarda ise oyuna sonradan dahil oldu. Sturridge, Süper Lig’de 191 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 2 asist yaptı. Avrupa’da ise 126 dakika forma giyen oyuncu, yabancı futbolcular arasında en az süreyi alan isim oldu.

İstanbul’un 3 büyükleriyle oynanan maçları kaçırdı

Bordo-mavililerin hücum hattına büyük umutlarla transfer ettiği Daniel Sturridge, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynanan maçları kaçırdı. Yıldız oyuncu, Beşiktaş müsabakasında oyuna 88. dakikada Sörloth’ün yerine dahil olmuştu. İngiltereli futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmalarında ise görev alamadı.

Taraftarın hevesi kaçtı

Trabzonspor taraftarlarının izlemek için büyük bir heyecanla beklediği Daniel Sturridge’nin sağlık problemleri ve uyum sürecini atlatamaması nedeniyle sahada göremeyen bordo-mavili taraftarların da bu oyuncu üzerindeki hevesi kaçmış durumda. Dün takımla birlikte çalışmalara başlayan futbolcu, bundan sonra sergileyeceği performans ile yeniden Trabzonspor taraftarlarının heyecanını kazanmayı hedefliyor.

Yönetimin en pahalı transferi

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu göreve geldikleri günden beri izledikleri transfer politikası ve oyunculardan aldıkları verimle örnek bir görüntü veriyor. Yüksek maliyetli transfer dönemini bordo-mavili kulüp adına kapatan yönetim kurulu, Karadeniz ekibinin gerçekleri ve mali tablosuna göre sergiledikleri duruş hem sportif hem de ekonomik başarının önünü açmıştı. Kulübün mali yapısını sıkıntıya sokmama adına imkanları zorlayarak Sturridge transferine imza atan yönetim, yıldız oyuncu için 3 milyon 500 bin Euro yıllık garanti ücreti gözden çıkartarak en pahalı transferlerine imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası maçları form yakalaması için fırsat

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 21 kişilik Galatasaray maçı kadrosuna dahil ettiği İngiliz oyuncuyu riske etmeyerek oynatmamıştı. 30 yaşındaki forvetin son dakika bir gelişmesi yaşanmaması halinde, bordo-mavili takımın 4 Aralık Çarşamba günü Altay ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giymesi bekleniyor.