Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Filip Novak ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya hareket edecek.