Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor taktik çalıştı
18.03.2020 - 20:20 | | Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) -

Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Süper Ligin 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor taktik çalıştı

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra tedavileri devam eden Alexander Sörloth, Abdülkadir Ömür ile Doğan Erdoğan antrenmanda yer almadı. Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

 

 

 

Nelson Semedo salonda çalıştı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nde açıklama

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nde açıklama

2020 AFC Asya Kupası maçları ertelendi

2020 AFC Asya Kupası maçları ertelendi

Galatasaray'da antrenman iptal edildi

Galatasaray'da antrenman iptal edildi

Sıradaki Haber