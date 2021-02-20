Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Her geçen gün oyunumuz gelişiyor"

Görüntülerde, teknik direktör Abdullah Avcı'nın karşılaşma öncesi futbolculara yönelik moral konuşmasına da yer verildi.

Avcı, "Onların kaygıları var. Siz kazanarak devam ediyorsunuz. Hiç önemli değil. Sadece oyundan ve birbirinize yardım etmekten başka hiçbir şey düşünmeyin. Takım ruhunu ortaya koyduğunda, asla pes etmeyen, vazgeçmeyen bir takım olduğunuzda kazanıp dönüyorsunuz, haydi bakalım." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından da Avcı, oyuncularına şöyle seslendi:

"Biz bugün kaybedeceğimizi düşünmedik, bunu düşündürmediniz bize. Her geçen gün oyunumuz gelişiyor. Benim için önemli olan bu. Kazanmaya devam edeceğiz. Harika bir ekipsiniz, kaliteli insanlarsınız. Beraber hareket ettiğiniz sürece hep bunun karşılığını alırsınız. Ben sizlerle olmaktan son derece mutluyum."

Trabzon'a dönüş yolculuğu sırasında uçakta görüşlerini paylaşan genç kaleci Kağan Moradaoğlu, destekleri için herkese teşekkür ederek, "Çok güzel bir maçtı. Baya stresliydi ama sonunda iyi bitti. İnşallah böyle devam edeceğiz." dedi.

Futbolcu Faruk Can Genç de zorlu bir maç olduğunu belirterek, "Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Genç kardeşim Kağan ve ben oynadım. İnşallah diğer genç arkadaşlarımız da sahaya girecek. Kazandığımız için çok mutluyuz. Galibiyeti rahmetli amcama armağan ediyorum." diye konuştu.