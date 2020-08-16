Trabzonspor transfer haberleri | Abdülkadir Ömür'e İtalyan talip!

Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa’nın bir çok önemli ekibini peşinden koşturuyor. İtalyan basınındaki haberlere göre Atalanta, genç yeteneği transfer listesine aldı. 32 yaşındaki Papu Gomez’in yerine bu bölgeyi doldurabilecek iyi bir oyuncu aradığı belirtilen Çizme ekibinin, Abdülkadir’i gündemine aldığı bildirildi. Atalanta Serie A’da sezonu üçüncü sırada tamamlamış, Şampiyonlar Ligi’nde de çeyrek final oynamıştı.