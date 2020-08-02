Trabzonspor transfer haberleri | Ekuban çılgınlığı! 5 milyon euro...
Trabzonspor'da bu sezon öne çıkan isimlerden olan Ekuban, kulüpleri peşinden peşinden koşturuyor. 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Ekuban için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ve İspanyol Celta Vigo Trabzonspor'a teklif yaptı.
Trabzonspor'da başarılı bir performans sergileyen Ekuban'ın talipleri her geçen gün artıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ve İspanyol Celta Vigo başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için Bordo-Mavililer'e ilk tekliflerini yaptı. Al Hilal 4 milyon euro, Celta Vigo ise için 5 milyon euroyu gözden çıkardı.
Görüşmeler sürüyor
Trabzonspor'la 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Ekuban'ın performansı ışığında beklentinin 7 milyon euronun üzerinde olduğu kaydedildi. İki kulüple de görüşmeler devam ediyor. Bordo-Mavili Yönetim, yeni teknik direktörün raporu doğrultusunda Ekuban'la ilgili son kararını verecek. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 22 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı. Ganalı yıldız tüm kulvarlarda 33 maçta 10 gol, 11 asistlik performans sergiledi.