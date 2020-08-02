Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor transfer haberleri | Ekuban çılgınlığı! 5 milyon euro...
02.08.2020 - 22:47 | | Akşam

Trabzonspor transfer haberleri | Ekuban çılgınlığı! 5 milyon euro...

Trabzonspor'da bu sezon öne çıkan isimlerden olan Ekuban, kulüpleri peşinden peşinden koşturuyor. 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Ekuban için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ve İspanyol Celta Vigo Trabzonspor'a teklif yaptı.

ABONE OL

Trabzonspor'da başarılı bir performans sergileyen Ekuban'ın talipleri her geçen gün artıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ve İspanyol Celta Vigo başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için Bordo-Mavililer'e ilk tekliflerini yaptı. Al Hilal 4 milyon euro, Celta Vigo ise için 5 milyon euroyu gözden çıkardı.

Görüşmeler sürüyor
Trabzonspor'la 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Ekuban'ın performansı ışığında beklentinin 7 milyon euronun üzerinde olduğu kaydedildi. İki kulüple de görüşmeler devam ediyor. Bordo-Mavili Yönetim, yeni teknik direktörün raporu doğrultusunda Ekuban'la ilgili son kararını verecek. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 22 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı. Ganalı yıldız tüm kulvarlarda 33 maçta 10 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor transfer haberleri | Ekuban çılgınlığı 5 milyon euro...

Trabzonspor transfer haberleri | Ekuban çılgınlığı 5 milyon euro...

    Bursaspor taraftarından TFF'ye tepki
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer haberleri | Quaresma'ya talip oldular! Yeni takımı...
      Transfer haberleri | Quaresma'ya talip oldular! Yeni takımı...
    2. Medipol Başakşehir'de Kopenhag hazırlığı sürüyor!
      Medipol Başakşehir'de Kopenhag hazırlığı sürüyor!
    3. Nwakaeme ve Acun Ilıcalı tekne turunda!
      Nwakaeme ve Acun Ilıcalı tekne turunda!
    4. Frutti Extra Bursaspor, Xavier Munford'u transfer etti
      Frutti Extra Bursaspor, Xavier Munford'u transfer etti
    5. Aykut Özer'den Muslera paylaşımı! "Kaptanın eldivenleri şans getirdi"
      Aykut Özer'den Muslera paylaşımı! "Kaptanın eldivenleri şans getirdi"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aykut Özer'den Muslera paylaşımı! "Kaptanın eldivenleri şans getirdi"

    Aykut Özer'den Muslera paylaşımı! "Kaptanın eldivenleri şans getirdi"

    Son dakika | Gheorghe Hagi teknik direktörlük görevinden ayrıldı!

    Son dakika | Gheorghe Hagi teknik direktörlük görevinden ayrıldı!

    Nefesler tutuldu! Call To Victory yine rakip tanımadı...

    Nefesler tutuldu! Call To Victory yine rakip tanımadı...

    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Jemerson için Monaco'ya teklif!

    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Jemerson için Monaco'ya teklif!

    Sıradaki Haber