Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor transfer haberleri | Flavio ile büyük ölçüde anlaşıldı!
20.08.2020 - 07:00 |

Trabzonspor transfer haberleri | Flavio ile büyük ölçüde anlaşıldı!

Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bordo-mavili takım Bahia’nın orta saha oyuncusu Flavio için de geri sayıma geçti.

Trabzonspor transfer haberleri | Flavio ile büyük ölçüde anlaşıldı!
ABONE OL

Bordo-mavili takımda transfer hareketliliği devam ediyor. Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Stiven Plaza’yı renklerine bağlayan Edgar Ie’nin dönüşüyle rahatlayan Trabzonspor Bahia’nın orta saha oyuncusu Flavio için de geri sayıma geçti. Transferde ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi.

Özellikle oyundaki sertliği ile dikkatleri üzerine geçen 24 yaşındaki futbolcu Bahia’ya 2018’de geldi. Burada 95 resmi maçta forma giyen Flavio, sadece bir asist yaptı. Brezilyalı futbolcu 16 kez sarı kartla cezalandırılırken, hiç kırmızı kart görmedi.

Trabzonspor transfer haberleri | Flavio ile büyük ölçüde anlaşıldı

Trabzonspor Yeni Sezon Formasını Tanıttı

    Nuri Şahin, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe'de 'bedava' transfer stratejisi! Şampiyonluk rakipleri...
      Fenerbahçe'de 'bedava' transfer stratejisi! Şampiyonluk rakipleri...
    2. Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan futbolcularla toplantı!
      Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan futbolcularla toplantı!
    3. Galatasaray haberleri | Listede tek Türk hoca Fatih Terim oldu!
      Galatasaray haberleri | Listede tek Türk hoca Fatih Terim oldu!
    4. Ahmet Nur Çebi: "Bizim rakamı kabul etmeyen gelmesin"
      Ahmet Nur Çebi: "Bizim rakamı kabul etmeyen gelmesin"
    5. Transfer haberleri | Beşiktaş'ta UEFA için son gün! Saat 24.00’e kadar...
      Transfer haberleri | Beşiktaş'ta UEFA için son gün! Saat 24.00’e kadar...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor transfer haberleri | Flavio ile büyük ölçüde anlaşıldı!

    Trabzonspor transfer haberleri | Flavio ile büyük ölçüde anlaşıldı!

    Beşiktaş'ta transfer zirvesi! İki golcü birden...

    Beşiktaş'ta transfer zirvesi! İki golcü birden...

    Barcelona, Messi'nin kalması için her şeyi yapıyor!

    Barcelona, Messi'nin kalması için her şeyi yapıyor!

    Neymar Şampiyonlar Ligi finalini kaçırabilir!

    Neymar Şampiyonlar Ligi finalini kaçırabilir!

    Sıradaki Haber