Trabzonspor transfer haberleri | Flavio ile büyük ölçüde anlaşıldı!

Bordo-mavili takımda transfer hareketliliği devam ediyor. Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Stiven Plaza’yı renklerine bağlayan Edgar Ie’nin dönüşüyle rahatlayan Trabzonspor Bahia’nın orta saha oyuncusu Flavio için de geri sayıma geçti. Transferde ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi.

Özellikle oyundaki sertliği ile dikkatleri üzerine geçen 24 yaşındaki futbolcu Bahia’ya 2018’de geldi. Burada 95 resmi maçta forma giyen Flavio, sadece bir asist yaptı. Brezilyalı futbolcu 16 kez sarı kartla cezalandırılırken, hiç kırmızı kart görmedi.

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