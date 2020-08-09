Trabzonspor transfer haberleri | Jose Sosa kararsız kaldı! Başakşehir devrede...
Trabzonspor ile sözleşmesi biten kaptan Jose Sosa, kariyerine hangi kulübün forması altında devam edeceği konusunda kararsızlık yaşıyor.
ONUR DİNÇER
Trabzonspor ile sözleşmesi biten kaptan Jose Sosa, geleceğiyle ilgili kesin kararını tatilinin ardından verecek. Arjantin’den Cielosports’un haberine göre; tatilini İspanya’da geçiren deneyimli futbolcu kariyerine hangi kulübün forması altında devam edeceği konusunda kararsızlık yaşıyor.
Sosa’nın menajerinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye geleceği, dolayısıyla yıldız oyuncunun durumunun da o tarihlerde netlik kazanacağı belirtildi. Sosa’yı isteyen eski kulübü Estudiantes’in kendisine 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve oyuncu ile ilgilenenler arasında Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir’in de bulunduğu iddia edildi.
Trabzonspor’un 2017’de Milan’dan kadrosuna kattığı Jose Sosa, bordo-mavili formayla 99 resmi maça çıkarken 16 gol, 19 asiste imza attı.