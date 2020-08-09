Trabzonspor transfer haberleri | Jose Sosa kararsız kaldı! Başakşehir devrede...

ONUR DİNÇER

Trabzonspor ile sözleşmesi biten kaptan Jose Sosa, geleceğiyle ilgili kesin kararını tatilinin ardından verecek. Arjantin’den Cielosports’un haberine göre; tatilini İspanya’da geçiren deneyimli futbolcu kariyerine hangi kulübün forması altında devam edeceği konusunda kararsızlık yaşıyor.

Sosa’nın menajerinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye geleceği, dolayısıyla yıldız oyuncunun durumunun da o tarihlerde netlik kazanacağı belirtildi. Sosa’yı isteyen eski kulübü Estudiantes’in kendisine 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve oyuncu ile ilgilenenler arasında Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir’in de bulunduğu iddia edildi.

Trabzonspor’un 2017’de Milan’dan kadrosuna kattığı Jose Sosa, bordo-mavili formayla 99 resmi maça çıkarken 16 gol, 19 asiste imza attı.



