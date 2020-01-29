29.01.2020 - 21:57 | | AJANSSPOR
Trabzonspor transfer haberleri | Messias için resmi açıklama
Devre arasında Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna katan Trabzonspor, Brezilyalı oyuncu Manoel Messias'la da anlaşma sağladı.
Cruzeiro Futbol Direktörü Ocimar Bolicenho, Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel'in Trabzonspor'la anlaştığını açıkladı.
Manoel Trabzonspor'la anlaştı
1-0 kazandıkları Villa Nova maçı sonrası açıklamalarda bulunan Bolicenho, "Manoel, çarşamba günü Trabzonspor ile kiralık olarak anlaşmaya vardı ve transfer için Türkiye'ye gidecek. " ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki savunma oyuncusu, Brezilya'da şu ana kadar 304 maçta forma giydi ve 16 gol, 4 asist ile oynadı.
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