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29.01.2020 - 21:57 | | AJANSSPOR

Trabzonspor transfer haberleri | Messias için resmi açıklama

Devre arasında Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna katan Trabzonspor, Brezilyalı oyuncu Manoel Messias'la da anlaşma sağladı.

Trabzonspor transfer haberleri | Messias için resmi açıklama

Cruzeiro Futbol Direktörü Ocimar Bolicenho, Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel'in Trabzonspor'la anlaştığını açıkladı.

Manoel Trabzonspor'la anlaştı

1-0 kazandıkları Villa Nova maçı sonrası açıklamalarda bulunan Bolicenho, "Manoel, çarşamba günü Trabzonspor ile kiralık olarak anlaşmaya vardı ve transfer için Türkiye'ye gidecek. " ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki savunma oyuncusu, Brezilya'da şu ana kadar 304 maçta forma giydi ve 16 gol, 4 asist ile oynadı.

Trabzonspor transfer haberleri | Messias için resmi açıklama

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