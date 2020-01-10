10.01.2020 - 09:32 | | Fanatik
Trabzonspor transfer haberleri | Onazi'ye sürpriz talip
Trabzonspor'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Onazi’ye Araplar talip oldu.
Soccer Nigeria adlı internet sitesinin haberine göre, BAE Pro Ligi’nde mücadele eden Al Wahda, Trabzonsporlu oyuncuyla yakından ilgileniyor.
Arap kulübünün yetkilerinin önümüzdeki günlerde resmi teklif yapması bekleniyor.
1 yıllık sakatlık sürecinden sonra sahalara dönen Nijeryalı orta saha gitmek isterse, kolaylık sağlanacak.