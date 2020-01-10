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10.01.2020 - 09:32 | | Fanatik

Trabzonspor transfer haberleri | Onazi'ye sürpriz talip

Trabzonspor'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Onazi’ye Araplar talip oldu.

Trabzonspor transfer haberleri | Onazi'ye sürpriz talip
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Soccer Nigeria adlı internet sitesinin haberine göre, BAE Pro Ligi’nde mücadele eden Al Wahda, Trabzonsporlu oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Arap kulübünün yetkilerinin önümüzdeki günlerde resmi teklif yapması bekleniyor.

1 yıllık sakatlık sürecinden sonra sahalara dönen Nijeryalı orta saha gitmek isterse, kolaylık sağlanacak.

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