03.06.2020 - 21:28 |
Trabzonspor, UEFA'nın men kararını CAS'a taşıyor!
Trabzonspor, UEFA'nın kararına 10 gün içinde CAS aracılığıyla itiraz edileceğini açıkladı.
Trabzonspor, UEFA'nın kararına 10 gün içinde CAS aracılığıyla itiraz edileceğini açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır.
Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz.
UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla."
Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürüyor