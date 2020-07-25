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25.07.2020 - 14:20 | | AA

Trabzonspor, ulaşım sponsorluğu sözleşmesini yeniledi

Trabzonspor Kulübü ile Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu arasındaki ulaşım sponsorluk sözleşmesi yenilendi.

Trabzonspor, ulaşım sponsorluğu sözleşmesini yeniledi
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy'u ziyaret etti.

Trabzonspor, ulaşım sponsorluğu sözleşmesini yeniledi

Ziyarette, Mercedes-Benz Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Selim Saral ve Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Grup Başkanı Murat Seymen de hazır bulundu.

Ömer Sağıroğlu ve Ulusoy, A takım futbolcularının ulaşımına yönelik sponsorluk sözleşmesinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, "Öncelikle Trabzonsporumuzun kurucu başkanı, bu güzide şirketi kurarak hayat veren, Türkiye'de büyük bir marka haline getiren Sayın Ali Osman Ulusoy'u bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ulusoy ailesi her zaman Trabzonsporumuzun yanında durarak desteklerini esirgemediler. Hülya Ulusoy hanımefendiye kulübümüz ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Hülya Ulusoy ise kuruluşundan bugüne Trabzonspor'un yücelmesi için çaba gösteren bir ailenin ferdi olmaktan ve Trabzonspor'a katkı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Sağıroğlu, Hülya Ulusoy'a adının yazılı olduğu bordo-mavili formayı hediye etti.

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