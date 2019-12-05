Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi
05.12.2019 - 17:30 | | İSTANBUL, (DHA)

Trabzonspor ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor talimatlara aykırı hareketi, Antalyaspor ise sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Trabzonspor ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi
ABONE OL

TFF resmi internet sitesinde yer alan PFDK yapılan sevk raporları şöyle:

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.12.2019 tarihinde oynanan ALTAY-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.12.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi EMİN MURAT SÜĞLÜN'ün 04.12.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

    Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
      Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
    2. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
      Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    3. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
      Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    4. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
      Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    5. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
      Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

    Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

    Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

    Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

    Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

    Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

    Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

    Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

    Sıradaki Haber