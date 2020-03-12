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12.03.2020 - 17:25 |

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'de Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, dün oynanan 19'uncu hafta erteleme karşılaşmasındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya yapılan sevklerle ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 11.03.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.03.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 11.03.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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