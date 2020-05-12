Trabzonspor yapılan kontrollerde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı

Trabzonspor, dün yapılan kontrollerde futbolcu ve teknik heyet dahil kimsede corona virüse rastlanmadığını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Çalışmalara Ara Vermeden Devam EDiyor