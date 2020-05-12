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12.05.2020 - 18:08 |

Trabzonspor yapılan kontrollerde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı

Trabzonspor, dün yapılan kontrollerde futbolcu ve teknik heyet dahil kimsede corona virüse rastlanmadığını açıkladı.

Trabzonspor yapılan kontrollerde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı
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Trabzonspor, dün yapılan kontrollerde futbolcu ve teknik heyet dahil kimsede corona virüse rastlanmadığını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor yapılan kontrollerde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı

Trabzonspor Çalışmalara Ara Vermeden Devam EDiyor

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