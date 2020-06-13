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13.06.2020 - 21:29 |

Trabzonspor yazarı Serhat Demirtaş hayatını kaybetti!

Trabzonspor yazarı Serhat Demirtaş hayatını kaybetti. Demirtaş'ın cenazesi yarın öğle vakti Eyüp Sultan mezarlığında defnedilecek.

Trabzonspor yazarı Serhat Demirtaş hayatını kaybetti!
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Trabzonspor yazarı Serhat Demirtaş, yaşadığı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Fanatik gazetesinde uzun yıllar Trabzonspor takımını takip eden deneyimli yazar Serhat Demirtaş, yaşadığı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Serhat Demirtaş'ın cenazesi yarın öğle vakti Eyüp Sultan mezarlığında defnedilecek.

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