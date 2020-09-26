Trabzonspor - Yeni Malatya: 3-1

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatya'yı konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 24. ve 33. dakikalarda Afobe ile 45+3. dakikada Nwakaeme kaydetti. Yeni Malatya'nın golünü 78. dakikada penaltıdan Adem Büyük attı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 4'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Yeni Malatya ise 1 puanla 17. sırada kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak (Dk. 58 Safa Kınalı), Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 79 Ahmet Canbaz), Afobe (Dk. 87 Plaza)

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake (Dk. 68 Bülent Cevahir), Murat Akça (Dk. 46 Zeki Yavru), Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Ahmed Ildız (Dk. 46 Lukoki), Adem Büyük (Dk. 79 Jetmir Topalli), Cueva (Dk. 46 Zuqui), Tetteh

Goller: Dk. 24 ve 33 Afobe, Dk. 45 3 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 78 Adem Büyük (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 80 Zuqui, Dk. 90 4 Tetteh ve Adem Büyük (Yedek kulübesinde) (Yeni Malatyaspor), Dk. 90 4 Baker (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Tetteh'in sol taraftan pasında ceza yayı çizgisi üzerinde Adem Büyük'ün dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Baker'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Hüseyin Türkmen'in kafasıyla aşırdığı topu arka direkte Afobe, kafayla filelere gönderdi: 1-0

33. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan rakiplerini geçerek ilerleyen Serkan Asan'ın pasında Baker, topu Afobe'nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da yakın mesafeden yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

41. dakikada soldan son çizgiye inen Cueva'nın pasında Adem Büyük, sol ayağıyla topu filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Özgür Yankaya, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45+2. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında Flavio'nun ceza yayının hemen dışından yerden şutunda top direğin yanından auta çıktı.

45 +3. dakikada ev sahibi ekip skoru 3-0'a getirdi. Baker'ın sağdan pasında Flavio, topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcu da rakiplerinden sıyrılarak yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 3-0 önde kapadı.

48. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında Nwakaeme'nin yerden sert şutunda, kaleci Herrera'yı geçen topu çizgi önünde Hadebe çıkardı.

56. dakikada Marlon'un soldan pasında ceza alanı içinde uygun durumdaki Abdülkadir Ömür, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

58. dakikada kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın yerine Safa Kınalı oyuna dahil oldu.

76. dakikada sağ taraftan Lukoki'nin ceza alanına pasında Adem Büyük, Hüseyin Türkmen ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. 78'inci dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gönderdi: 3-1

87. dakikada Lukoki'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Jetmir'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, geçen haftaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yapıldı.

Teknik direktör Eddie Newton, Campi'nin yerine geçen hafta kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan Flavio'ya, Abdurrahim Dursun'un yerine de sakatlığı düzelen Marlon'a ilk 11'de görev verdi.

Sezon öncesi Yılport Samsunspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve ilk 2 hafta forma giyemeyen yeni transfer Marlon, bordo-mavili ekipte ilk resmi maçına çıktı.

Sakatlıkları bulunan Trondsen, Kamil Ahmet Çörekçi, Ekuban, yeni transfer Diabate ve henüz hazır olmayan Pereira'nın yanı sıra, takımda düşünülmeyen Hosseini ile Guilherme de kadroda yer almadı.

Yusuf Sarı 2 ay sonra kadroda

Trabzonspor'da son olarak geride kalan sezon Aytemiz Alanyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde yer alan ve bu sezon sakatlığı nedeniyle ilk iki haftada forma giyemeyen Yusuf Sarı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla kadroya döndü.

Tedavisi tamamlanan genç oyuncu, 2 ay sonra Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.

Lewis Baker Trabzonspor'da!